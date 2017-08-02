Где в Караганде отключат свет?

Из-за ремонтных работ в некоторых районах нашего города 3 августа отключат свет.
В связи с ремонтными работами в ТП № 2093 будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 13.00 ч.:
мкр. Орбита 3/3а
мкр. Орбита 9
мкр. Орбита 10
мкр. Орбита у дома №5
мкр. Орбита 4, 5
мкр. Орбита 2
мкр. Орбита 3
В связи с ремонтными работами в ТП № 2094 будет отключение электроэнергии с 14.00 ч. до 17.00 ч.:
мкр. Орбита 12,13,14
мкр. Орбита 12а
мкр. Орбита 11
мкр. Орбита 11/1
мкр. Орбита 11/3
мкр. Орбита 12/2
мкр. Орбита 12/4
В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 ТП № 2359 будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 17.00 ч.:
ул. Галантерейная,
ул. Куйбышева,
ул. Мануфактурная,
ул. Предельная,
ул. Сикымбаева
В связи с ремонтными работами в ТП № 59 будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 17.00 ч.:
Кафе «Арман»
В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 КТП № 39 от пс «Токаревка» будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 17.00 ч.:
ул. Элеваторная
ул. Шоссейная
В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 КТП № 121 от пс «Покорное» будет отключение электроэнергии с 10.00 ч. до 17.00 ч.:
ул. Ленина
ул. Калинина