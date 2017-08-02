Где в Караганде отключат свет?

Из-за ремонтных работ в некоторых районах нашего города 3 августа отключат свет.

В связи с ремонтными работами в ТП № 2093 будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 13.00 ч.:

мкр. Орбита 3/3а

мкр. Орбита 9

мкр. Орбита 10

мкр. Орбита у дома №5

мкр. Орбита 4, 5

мкр. Орбита 2

мкр. Орбита 3

В связи с ремонтными работами в ТП № 2094 будет отключение электроэнергии с 14.00 ч. до 17.00 ч.:

мкр. Орбита 12,13,14

мкр. Орбита 12а

мкр. Орбита 11

мкр. Орбита 11/1

мкр. Орбита 11/3

мкр. Орбита 12/2

мкр. Орбита 12/4

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 ТП № 2359 будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 17.00 ч.:

ул. Галантерейная,

ул. Куйбышева,

ул. Мануфактурная,

ул. Предельная,

ул. Сикымбаева

В связи с ремонтными работами в ТП № 59 будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 17.00 ч.:

Кафе «Арман»

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 КТП № 39 от пс «Токаревка» будет отключение электроэнергии с 09.00 ч. до 17.00 ч.:

ул. Элеваторная

ул. Шоссейная

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 КТП № 121 от пс «Покорное» будет отключение электроэнергии с 10.00 ч. до 17.00 ч.:

ул. Ленина

ул. Калинина