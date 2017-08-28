Футболисты «Челси» встретились с воспитанниками карагандинского детдома (Фото)

Воспитанники карагандинского детского дома посетили стадион Stamford Bridge в Лондоне, где встретились с футболистами лондонского «Челси», передает Tengrinews.kz со ссылкой на организатора чемпионата Казахстана по футболу среди детских домов «Навстречу мечте» Айнуру Салим.

Памятное в жизни ребят событие состоялось 27 августа. Как поясняют организаторы, ради него в течение шести месяцев почти 300 мальчишек участвовали в соревнованиях. В июне этого года в Алматы завершились финальные игры чемпионата.

Чтобы мечта детей осуществилась, организаторам пришлось написать несколько сотен писем. Причем изначально планировалось, что дети лишь поприсутствуют на матче чемпиона английской премьер-лиги.

«(…)Чтобы понять и прочувствовать, нужно побывать хоть раз на игре футбольного клуба «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Вот и наши мальчишки в кепках клуба «Шахтер» прошагали по улочке, что ведет на стадион. Чем ближе мы подходили к стадиону, тем стремительней улицы заливались синими флагами любимой команды лондонцев: кудрявый мальчуган четырех лет с 11-м номером, сутулый старик, что, размахивая флагом, напевал то самое «‘Cause Chelsea, Chelsea is our name». Фанаты «Челси» — это несколько поколений семей, для которых матч любимой команды — некий ритуал.

Невероятная атмосфера футбола не могла не передаться нашим ребятам — эмоции на высоте. Но тогда они не знали о главном. Нас попросили остаться после игры. Некоторое ожидание, и звезды мирового футбола стали направляться в сторону наших ребят. Определенно, невозможно передать весь тот восторг и эмоции, что испытывали простые мальчишки, когда Педро, Давид Луис и другие игроки клуба здоровались с ними, давали автографы и делали памятные фото (…)», — написала на своей страничке в Facebook Айнура Салим.

Чемпионат Казахстана среди воспитанников детских домов проводится уже в течение пяти лет. Сообщается, что за это время казахстанские дети побывали в нескольких европейских клубах: «Барселона», «Милан», «Бавария», «Атлетико Мадрид». Вместе с тем организаторы подчеркивают, что их удивляет то, с каким трепетом относятся мировые звезды футбола к благотворительности и прежде всего детям и детям-сиротам.

«Возможно, это политика клубов, возможно, и культура. Ведь, несмотря на занятость, самолеты, поездки и многомиллионные рекламные контракты, есть в их расписании место чему-то простому и доброму», — размышляет Салим.