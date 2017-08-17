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Для школьников Карагандинской области создадут новый учебник «Краеведение»

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 5

С первого сентября во всех седьмых классах средних школ в Карагандинской области введут дисциплину «Краеведение», передает  МИА «Казинформ».

По словам методиста учебно-методического центра Бахыткуль Калекина, в книгу будут занесены сведения об истории всех 18 городов и районов Карагандинской области.

«Каждый район предоставил свой блок материалов о районе или городе. После чего они будут объединены в один бумажный учебник. Он будет рассчитан на 20 учебных часов», — сказала Бахыткуль Калекина.

Цель выпуска книги «Краеведение» — рассказать ученикам об уникальных местах истории и археологии своего региона.

В конце августа учебник будет сформирован и отправлен в типографию.

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Автор: Корреспондент

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