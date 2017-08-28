Дерзкое ограбление микрокредитной организации попало на видео в Темиртау

В Темиртау неизвестный напал на девушку-кассира, которая работала в киоске денежных займов «Даём заём». Разбойное нападение зафиксировала камера видеонаблюдения.

Ограбление произошло днем 27 августа в Темиртау по проспекту Республики. В киоск зашёл молодой человек, который сообщил кассиру, что сейчас совершит преступление. Он выбил стекло и проник в помещение, где сидела молодая девушка-кассир.

Угрожая ножом девушке, мужчина забрал из кассы все деньги и пообещал, что если она выйдет из киоска, он найдет её и убьёт, даже если ему придется отсидеть в тюрьме пять лет. Затем мужчина покинул киоск. Произошедшее зафиксировали камеры наблюдения, установленные в киоске.

Сейчас киоск быстрого займа денег опечатан. Как сообщили в ДВД Карагандинской области, молодого человека, совершившего дерзкое нападение, уже задержали, начато расследование. Сумму украденных денег пока не сообщают.