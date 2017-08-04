Карагандинская чудо-женщина: профессия киномеханик

Бектау Альфия Абдулганиевна – одна из немногих представителей профессии киномеханика в век, когда процесс кинопоказа доведен до автоматизма. Чтобы познакомиться с представительницей старой «плёночной» школы, достаточно прийти в кинотеатр и задать пару вопросов – Альфия Абдулганиевна, краем глаза поглядывая на монитор, где подходит к концу новая «Планета обезьян», расскажет о тяжелых бабинах, монтажных склейках и об эре цифрового кино.

Обратимся к цифрам: самому старому открытому сегодня для зрителей кинотеатру Караганды 57 лет, а профессиональный опыт его киномеханика – 41 год.

— Столько пишут о режиссерах, актерах, операторах. А о киномеханиках – ничего. Вот, как мне сказал ваш директор, Вы — последний специалист в кинотеатре, который работал и на плёнке, и на цифре. Получается, такая умирающая романтическая профессия. Как трубочист или фонарщик.

— Ну да, сейчас таких киномехаников нет, так как нет и плёнки. Сейчас мы больше видеооператоры.

— Как так получилось, что режиссеры ещё снимают на плёнку, а кинотеатры уже полностью перешли на цифровой показ? Вот, «Дюнкерк» снимался на плёнку.

— Не знаю. Возможно, это связано со стоимостью плёнки. Раньше плёнка была очень дорогая. Не каждый режиссер может это себе сейчас позволить. Распространять это гораздо дешевле в «цифре».

— В целом, в чём заключается работа современного киномеханика?

— Современного? Ну, прийти на работу, загрузить оборудование. И начать показ. Сейчас процесс не такой трудоёмкий, как раньше. Новые фильмы скачиваем, проверяем на экране — вот и весь процесс. Вот, лампу нужно проверить обязательно — она изнашивается через 1000 часов. И когда эти 1000 часов заканчиваются, эту ксеноновую лампу нужно поменять. Она была и при плёнке, и сейчас стоит.

— Как проходил рабочий день раньше, до «цифры»?

— Когда мы работали на плёнке, было, конечно, сложнее. Нужно было прийти раньше, перемотать фильм. Потому что когда заканчиваем показ, мы оставляем плёнку на конце фильма. Приходишь – сматываешь на начало. У нас ещё, кроме этого, были ролики всевозможные. Была целая бабина с роликами, минут на 10, не меньше. И, если, допустим, приёмный день… Фильмы менялись по четвергам обычно.

— Как сейчас – все премьеры в четверг.

— Да-да. Когда привозили новые фильмы, нужно было смотать плёнку. И обязательно отсмотреть. Сейчас мы не отсматриваем, просто скачиваем их. К нам приходит фильм, мы скачиваем его с сервера на компьютер, собираем его, делаем, как нам надо — и всё, показываем. А раньше нужно было обязательно отсматривать, за это были большие штрафы. Ещё нужно было зарядить оборудование, проверить лампу, звук – включается или нет. Сейчас полегче работа.

— Как часто случались казусы с плёнкой? Часто нужно было склеивать? А если прямо во время показа оборвётся?

— Когда я только начинала работать, в 76-м году, плёнка была другого качества. Вплоть до конца 90-ых годов. Постоянно рвалась, просто склейка на склейке. Фильмы третьей категории было сложно показывать. И не дай Бог, где-то обрыв склейки, она – хоп! – и порвалась. А вот в нулевых плёнка пошла другого качества, основа была другая. Она не рвалась, очень трудно было порвать. Только вот если на звукоблоке, если не проходит склейка, то может с силой рвануть вниз плёнку – тогда рвалась. А так последняя плёнка была очень крепкая, её уже так просто не порвешь.

— Какое образование необходимо для работы киномеханика?

— Раньше было 39-ое училище по улице Дзержинского. Сейчас это улица Ермекова. Все киномеханики заканчивали это училище. Я как закончила пошла работать и училась заочно в Алмате. Кто учился в Питере, кто, вот, в Алмате. Я закончила Алматинский кинотехникум.

— Получается, сейчас можно просто пройти какую-то стажировку на месте, а получать специальное образование не обязательно. Конец эпохи. Каким был Ваш профессиональный путь?

— Я вот очень давно работаю, с 76-го года. Прерывался стаж всего два раза. В период перестройки, когда кинотеатры закрывались, работы не было. Я уходила в больницу, работала санитаркой. Потом кинотеатры открылись снова, и я вернулась. Хотя зарекалась: «Никогда больше не пойду!». Вот когда в «Родине» работала, на 45-ом квартале, там в зале обвалился потолок. Его потом очень долго не могли отремонтировать. После ремонта он уже не пользовался такой популярностью, его закрыли. Как и «Ботагоз» в Майкудуке. Мне, конечно, очень с кинотеатром Ленина повезло, но и тот закрывался – когда перерыли дороги. Мы закрылись, а потом снова открылись.

— Значит, диплом в этом деле важен?

— Не знаю, важен или нет. Сейчас, наверное, нет.

— Сеансы идут с утра и до поздней ночи. Сколько длится ваш рабочий день?

— Смена начинается в полдесятого. Фильмы – с десяти. На каникулах можем и чуть раньше начать. Последний сеанс обычно в полпервого. Значит, заканчиваем в три. Если до полуночи, то в час-два.

— В выходные работа напряженнее всего? Или не важно, сколько людей в зале?

— Да, конечно. В выходные люди с раннего утра и до последнего сеанса. В будни может и не быть утренних сеансов. Начинаем обычно в будни уже после обеда, людей больше.

— На какое кино больше ходят?

— Больше молодежь ходит, конечно. Люди моего возраста дома сидят в Интернете или перед телевизором, а молодежь на всё ходит – мелодрамы, ужасы. Семейные люди привозят детей на мультики. У нас на каникулах очень много детей.

— Сами кино смотрите?

— Да, если что-то интересное – обязательно. Ужасы мне не интересны. Бывает, молодежи нравится, а я смотрю и думаю – какой бред. Исторические фильмы очень люблю.

— Последний фильм, который смотрели?

— «Дюнкерк» недавно посмотрела. Отличный фильм!

И мы желаем всем отличных фильмов, с глубоким смыслом, качественной режиссурой и монтажом, эмоционально и сюжетно наполненных! Ходите в кино!