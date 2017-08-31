ЧП на шахте «Арселор Миттал Темиртау»: Три человека погибли

ЧП произошло рано утром 31 августа в городе Шахтинск Карагандинской области на шахте «Казахстанская», принадлежащей компании «Арселор Миттал Темиртау».

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова.

Около 4-х часов утра произошел внезапный выброс метана. «В шахте по предварительным данным находилось 136 человек. При этом на аварийном участке по предварительным данным оставались четыре человека. По имеющейся на данный момент информации три человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты. На месте работают специалисты профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК», — говорится в сообщении.

Подробности аварии выясняются.