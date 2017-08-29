Чиновники Астаны продали карагандинцу угнанный автомобиль

Житель Караганды подал в суд на столичный департамент государственного имущества и приватизации.

Житель Караганды подал в суд на столичный департамент государственного имущества и приватизации, продавшего ему на электронных торгах джип Toyota Land Cruiser Prado, числящийся в угоне.

Как сообщили в канцелярии Казыбекбийского районного суда № 2 Караганды, истец требует расторгнуть с государственным учреждением «Департамент государственного имущества и приватизации города Астаны» договор приобретения автомобиля.

«Кроме того, истец просит взыскать не только выплаченную за транспорт сумму, но и неустойку, а также возмещения компенсации за моральный вред. Несмотря на то, что ответчик расположен в Астане, исковое заявление подсудно районному суду Караганды в соответствии со статьей 26 гражданского процессуального кодекса», — сообщили в канцелярии районного суда № 2 Караганды.

Согласно исковому заявлению, житель Караганды приобрел на электронных аукционных торгах автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Мужчина оплатил полную сумму в размере 4 миллионов 762 тысяч тенге, однако в ходе технического осмотра выяснилось, что машина числится в угоне. Идентификационный номер автомобиля был перебит на другой и не соответствовал стандарту завода-изготовителя.

Судья Дархан Бейсенов по повестке вызвал на предстоящий судебный процесс представителей ГУ «Департамент государственного имущества и приватизации города Астаны».

По материалам Today.kz.