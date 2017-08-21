Сохранённый потомками чапан Казыбек би выставят в музее Караганды

Мероприятия, посвящённые 350-летию великого казахского деятеля, будут проводиться в течение трёх месяцев. Одним их них является экспозиция в областном музее, где представят сохраненный протомками би чапан.

Карагандинцам в рамках празднования 350-летия казахского бия Каздауысты Казыбек Кельдибекулы покажут его чапан, а также презентуют фильм и фотоальбом о его деятельности.

Реликвию выставят в середине октября. Презентация пройдёт в областном историко-краеведческом музее. Сохранил чапан один из потомков Казыбек би.

Также в рамках празднования планируется выпуск фотоальбома из 300 страниц и съёмки документального фильма о деятельности знаменитого общественного деятеля прошлого.

В целом же проведение различных мероприятий в регионе планируется в течение трёх месяцев.

«В эти дни в Карагандинской области проходят широкомасштабные мероприятия в честь 350-летия общественного деятеля Казыбек би. Судя по проявленному жителями интересу, юбилей великого бия стал хорошим примером пропаганды культурного и духовного наследия нашего народа. У нас есть возможность убедиться в том, что программа «Туған жер» работает, поскольку многие карагандинцы оказали реальную поддержку в организации празднования», – отметил во время торжественных мероприятий аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

В честь празднования в родном посёлке Казыбек би Егиндыбулаке благодаря благотворителю была установлена 12-метровая стела.

Казыбек Кельдибекулы – советник казахского хана Тауке, главный бий Среднего жуза, дипломат, искусный оратор. Известен как посредник, которому удалось заключить перемирие во время вооружённых столкновений казахских и калмыцких ханств. Боролся за укрепление казахского ханства путём объединения под властью хана Тауке разрозненных казахских родов и племён, за союз с каракалпакскими и киргизскими племенами, за мирные отношения с Россией.

По материалам BNews.kz.