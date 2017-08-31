Бывший голкипер «Шахтера» стал капитаном сборной Казахстана по футболу

Новый капитан намерен помочь сборной достойно завершить отборочные матчи к ЧМ по футболу 2018 года.

Тренерский штаб и футболисты национальной команды выбрали Давида Лорию капитаном сборной, передаёт ресурс kazfootball.kz.

Вице-капитаном согласно результатам голосования стал 24-летний полузащитник алматинского «Кайрата» Исламбек Куат.

Один из лучших вратарей независимого Казахстана сыграл за национальную сборную 42 матча, а дебютировал в игре против сборной Сирии ещё в мае 2000 года. Давид Лория трижды становился чемпионом Казахстана. Наибольшее количество матчей в национальном чемпионате титулованный голкипер провёл, выступая за в футбольные клубы «Иртыш»(Павлодар), «Шахтёр»(Караганда), «Женис» (Астана), «Кайрат» (Алматы).

Также Давид Лория имеет опыт выступления в чемпионатах России, Швеции, Турции, Австралии. В сезоне 2017 года Лория защищает ворота павлодарского «Иртыша».

После 6 матчей отборочной группы E чемпионата мира по футболу 2018 года в России сборная Казахстана занимает последнее, шестое, место с двумя набранными очками. У нашей национальной команды остались только лишь теоретические шансы на стыковые матчи при условии 4 побед подряд с крупным счётом и проигрыше основных конкурентов.

Ближайший матч в группе Е состоится 1 сентября в Астане. Соперником сборной Казахстана станет один из лидеров группы – сборная Черногории.