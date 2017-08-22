22 проекта по ГЧП планируют реализовать в Карагандинской области до конца года

В Карагандинской области с использованием механизма государственно-частного партнерства планируется до конца года реализовать 22 проекта в сфере медицины и дошкольного образования.

Практически на все проекты имеется положительная экспертиза, на основании которой готовятся экономические заключения. По сведениям пресс-службы акимата Карагандинской области, в сфере здравоохранения будут реализованы 18 проектов, в сфере дошкольного образования — 4, еще три проекта — в сфере жилищно-коммунального хозяйства и безопасности дорожного движения.

Караганду посетила рабочая группа по региональному развитию государственно-частного партнерства.

«Наша рабочая группа сформирована по инициативе Правительства. Мы сейчас посещаем регионы, чтобы понять, что тормозит развитие ГЧП. Мы хотим услышать от вас, какие имеются проблемы и что требуется для их решения. Это цель нашей поездки», — обратилась к участникам встречи председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана Жаннат Ертлесова.

О новшествах нормативно-правовой базы рассказал директор департамента бюджетных инвестиций и развития ГЧП Министерства национальной экономики Нурым Аязбаев.

«Для привлечения более широкого круга инвесторов министерством на платформе сайта АО «КазЦентр ГЧП» запущена Единая информационная база по проектам ГЧП. Для дальнейшего упрощения процедур предлагаются изменения и дополнения в законодательство в области ГЧП. Это позволит исключить ряд ненужных этапов, регламентировать вопрос регистрации договоров и долгосрочного государственного заказа, а также внедрить «программное» ГЧП для стандартизированных типовых проектов», — цитирует пресс-служба акимата слова Аязбаева.

С принятием этих мер сроки планирования проектов ГЧП сократятся на 40 рабочих дней — со 135 до 95. Кроме того, разработано пособие «Белая книга», в котором можно найти ответы на часто задаваемые вопросы по ГЧП.

«Мировая практика показывает, что одним из альтернативных инструментов обеспечения необходимой финансовой базы для создания, модернизации, содержания и эксплуатации объектов, в условиях ограниченности государственных ресурсов, является механизм государственно-частного партнёрства. В своём ежегодном Послании народу Казахстана Глава государства большое внимание уделил развитию государственно-частного партнерства в Казахстане. Перед нами стоит задача приложить все усилия для реализации поставленной цели», — сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Применение механизмов ГЧП, как подчеркнул аким, предоставляет преимущества как для государства, так и для бизнеса. Для частного сектора открываются новые инвестиционные возможности и дополнительные источники дохода.

«Тема актуальная для всех нас. Мы активно взялись за государственно-частное партнерство, и на пути реализации проектов вопросов возникает много», — сказал Ерлан Кошанов, поблагодарив делегацию из Астаны за внимание к региону.

Аким области поручил своим заместителям сформировать пакет предложений и направить в рабочую группу.