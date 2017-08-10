10 погорельцам помогут в Караганде

38-ми карагандинцам из 10-ти семей, которые остались бездомными после пожара в многоквартирном барачном доме, помогут акимат и католическая церковь, передает корреспондент Liter.kz.

«Католическую церковь Караганды выделяет на восстановление фундамента дома 3 тысячи евро», — сообщила общественный деятель, региональный член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Алия Садырбаева.

Отозвался на беду граждан и районный акимат Караганды.

«Аким района Татьяна Шатохина встретилась с погорельцами и обстоятельно выяснила, в чем нуждаются люди. В понедельник,7 августа, планируется начать составление сметы на строительство дома. Будет оказана помощь с восстановлением документов. Сотрудники управления образования, в свою очередь, окажут содействие в подготовке детей к предстоящему учебному году», — рассказала Алия Садырбаева.

Напомним: трагедия произошла 1 июля ближе к полуночи в барачном многоквартирном доме по улице Вагонная, 25 в Караганде. В результате вспыхнувшего пожара здесь сгорело десять квартир. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Горели вещи, мебель, кровля, деревянные перекрытия. Во время пожара было эвакуировано 8 человек, включая двоих детей. Без жилья остались десять семей — это 38 человек, из которых 19 — дети. Сейчас погорельцы живут в общежитиях и у родственников.