Жителям Сатпаева подарили обновленный фонтан и площадки для уличного спорта

Ко Дню столицы жителям города Сатпаев подарили площадки для уличного спорта и обновленный фонтан.

День столицы в Сатпаеве прошел по-спортивному. Помимо спортивных площадок, также в городе был запущен обновленный фонтан.

«На праздник принято дарить подарки. 6 июля, в празднование Дня Астаны, в Сатпаеве, на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Казахстан» открылись площадки для стритбола и Street Workout. Кроме того, запустили фонтан после реконструкции», — сообщает пресс-служба акима Сатпаева.

Специализированные площадки впервые установленные не только в Сатпаеве, но и в области в целом. Аким Сатпаева, Аскар Идрисов, утверждает, что теперь уличный спорт будет развиваться с новыми силами.

«Открытие воркаут-площадки и стритбола в городе — это хороший проект в сфере популяризации спорта и здорового образа жизни. Мы уверены, что эти спортивные объекты будут востребованы и помогут молодым людям стать более сильными, здоровыми и выносливыми», — делится своими эмоциями лидер молодежного движения Street Workout Андрей Карташов.

Воркаут-площадка, установленная в Сатпаеве, по оснащению полностью соответствует стандартам для проведения соревнований. Все снаряды имеют удобное современное покрытие из амортизационного материала. Турники и брусья предназначены как для детей и подростков, так и для взрослых людей. На площадке для стритбола имеется трибуна для болельщиков.

Местные воркаутеры опробовали площадку, продемонстрировав жителям города показательные выступления. Там же стартовали соревнования по Street Lifting и стритболу.

«В целом территория спортивно-оздоровительного комплекса преображается: восстановлены газоны, покрашены лавочки, отремонтирована крытая детская площадка. Бетонный забор отдали любителям граффити, и они его уже украсили рисунками на тему спорта. В скором времени здесь появится еще одна детская игровая зона с батутами», — отметили в пресс-службе.

Фонтан был запущен еще в 2005 году на открытии спортивно-оздоровительного комплекса, но с тех пор больше не работал. В этом году, по инициативе руководства и сотрудников учреждения, водное сооружение было решено восстановить.

Также в День столицы в городе устроили соревнования среди инвалидов-колясочников по настольному теннису. Юные жители Сатпаева состязались в перетягивании каната и рисовали на асфальте. Все маленькие участники были награждены мороженым.