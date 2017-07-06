Жителей Караганды напугали лошади во дворе жилого дома

Лошади из поселка Новая Узенка периодически приходят пастись во дворы домов в районе ЖБИ Караганды, передает Tengrinews.kz.

Домашние животные хоть и ведут себя безобидно, но местные жители им совсем не рады.

С их слов, из-за бесконтрольного выпаса могут пострадать дети. Также они беспокоятся за санитарное состояние жилого массива.

Необычные гости, гуляющие в основном небольшими табунами, облюбовали дворы пятиэтажных домов на улицах Мирная и Библиотечная в районе ЖБИ. Со слов местных жителей, незваные гости приходят сюда регулярно на протяжении вот уже двух лет.

К тому же раньше жители видели с ними и овец, и другую живность. Появлялся и пастух, который распускал животных и отдыхал. Замечания в свой адрес от жителей он игнорировал. А в последнее время лошади стали приходить во дворы сами, без «смотрящего».

«Лошади появляются у нас не каждый день, но довольно регулярно. Мы обеспокоены, потому что у нас нет КСК или дворников. А после их прогулок у нас во дворах остаются неприятные последствия. Они же испражняются там, где хотят. Кто должен за ними убирать? К тому же у нас во дворах гуляют дети. Они гоняются за этими лошадками, а вдруг кто-то из них травмируется, вдруг лошадь лягнет? Кроме этого, лошади трутся везде, об автомобили, деревья. То есть может произойти все, что угодно», — рассказали местные жители.

Ситуацию прокомментировал руководитель отдела ветеринарии города Караганды Ержан Бекетбаев.

«Мы уже установили собственника лошадей. Он проживает в поселке Новая Узенка, который относится к Бухар-Жыраускому району. Мы связались с акимом, он на месте разбирается с этой ситуацией. Конечно, это нарушение санитарных норм, поэтому будут приняты соответствующие меры. С жителями района ЖБИ мы тоже побеседовали. Мы оповестили их, куда они могут обращаться в случае повторения подобной ситуации. Но, думаем, лошади там больше не появятся», — сообщил Бекетбаев.