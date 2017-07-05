Житель Караганды, отсидевший в изоляторе, отсудил компенсацию

Незаконно отсидевший 3,5 года в изоляторе житель Караганды отсудил компенсацию, передает МИА «Казинформ».

Михаил Ешуткин взыскал шесть миллионов тенге. Из шести лет, которые назначил суд мужчина отсидел три с половиной года, включая период расследования и несколько месяцев судебных слушаний.

Мужчина подозревался в создании лже-предприятия и заключении фиктивных сделок с целью легализации крупных сумм денег. Следователь департамента по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями задержал его и водворил в изолятор.

Адвокат мужчины подал апелляционную жалобу в Карагандинский областной суд, но приговор был признан законным и обоснованным.

Верховный суд отменил приговор и вернул материалы уголовного дела в департамент для проведения дополнительного расследования. В итоге орган следствия признал свою ошибку и прекратил производство по делу. Ешуткина освободили. Вскоре Указом Президента страны департамент был расформирован, штат частично сокращен.

Ответчиками значились Министерство финансов и его подразделение в Караганде — департамент государственных доходов.

«Истец просил взыскать 15 миллионов тенге компенсации морального вреда, и 6 миллионов 24 тысячи 396 тенге материального ущерба. Иск удовлетворен частично. Суд постановил взыскать с ответчика 2 миллиона тенге морального вреда, 3 миллиона 552 тысячи 860 тенге материального ущерба, 500 тысяч тенге — за услуги юридического представителя, и произвести пенсионные отчисления в Единый накопительный пенсионный фонд в размере 181 тысячи 500 тенге», — сообщили в пресс-службе районного суда.

Сумма в два миллиона тенге моральной компенсации, назначенная судом, не удовлетворила ответчика. Он считает, что запрашиваемые им 15 миллионов тенге компенсации за морально-нравственные страдания — более справедливая сумма за 3 года и шесть месяцев лишения свободы.