Завтра в Караганде пройдет 9-й международный флешмоб женственности

В первый день последнего летнего месяца, карагандинский пройдут по улицам города, даря всем хорошее настроение и подарочки, передает novoetv.kz.

Про девятый флешмоб женственности рассказывали в гости в программе «Три Товарища» Поморцева Дарья и Горбачева Юлая — организаторы флешмоба в Караганде. Вообще, в нашем городе есть еще один организатор — Кулакова Анастасия, но она не смогла прийти к нам на эфир, зато девушки передавали пламенный привет своей подруге.

Основательница флешмоба женственности живет в Санкт — Петербурге и зовут её Ольга Валяева. Первое мероприятие прошло в 2012 году, когда Ольга на свое 30-е летие решила собрать девушек в платьях, которые бы дарили небольшие подарочки жительницам культурной столицы.

А в нашей Шахтерской столице «женственность» идет по улицам уже пять лет. Самый первый флешмоб прошел в 2013 году, в 2014 году организатором была Евгения Хмелевская вместе с группой девушек , а уже с 2015 берет на себя ответственность в организации флешмоба женственности Юлая Горбачова. В этом году к ней присоединились Поморцева Дарья и Кулакова Анастасия.

Надевать венки на голову — идея Юлаи. Когда она смотрела фото и видео с флешмоба, который проходил в Санкт-Петербурге, то у некоторых девушек голову украшали цветы.

«Я посчитала, что это более нежно, грациозно, и все таки хотелось, чтобы у нас тоже был этот акцент, так чтобы сразу было видно, кто участвует во флешмобе. И поэтому, в Караганде был упор на то, что бы мы были в платьях или юбке с веночками на головах и с цветами, но не обязательно. Это может быть подарки, шарики, вкусности, сделать что-то своими руками, может покупные даже какие-то детали , но не в этом суть. Самое главное- это подарить какую-то частичку души , чтобы каждая девушка понимала, что не сколько принимать приятно,а сколько дарить»,— сказала Юлая.

В 2016 году участвовало 250 городов из более чем 25 стран, в этом году еще точное количество не известно, потому что до сих пор города — участницы прибавляются. Самые активные девушки в Санкт-Петербурге, потому что там живет Ольга- основательница международного флешмоба женственности.

Наша гостья Дарья, решила поддержать этот флешмоб потому, что ей нравятся статьи Ольги Валяейвой.

«Мне очень нравится то, как она живет, то что она пропагандирует . И вообще, я считаю что нашему обществу не хватает женственности , поэтому очень хотелось поддержать девочек. Очень много Ольга пишет для семейной жизни, для себя, как для личности, для того, чтобы себя как то переоценить, перевоспитать в каком-то плане, посмотреть на себя с другой стороны, потому что как-то мы забываем иногда что мы женщины»,- сказала Дарья.

Самое приятное, по словам организаторов, это — возможность что-то подарить. Ведь, дарить намного приятнее, чем получать, считают девушки. Поэтому, самая главная цель флешмоба женственности — раскрыть в себе свои самые лучшие качества: щедрость, доброта, хорошие манеры, забота об окружающих , нежность, любовь. Юлая, Дарья и Анастасия хотят напомнить всем представительницам прекрасного пола, что важно быть лучшим примером для самой себя и окружающих.

Чтобы принять участие, нужно записаться: позвонить по номерам, которые есть на афише, и записаться. Так же есть группы в социальных сетях: Instagram, VKontakte. Организаторы записывают всех, главное иметь желание.

Девушка должна быть в юбке или платье, не обязательно в длинном, можно и средней длины. А на голове — венок. Принять участие может любая жительница или гостья нашего города. Это может быть и маленькая девочка и женщина в возрасте. Юлая придет на мероприятие со своей дочкой, которой всего полтора года.

А прекрасную половину нашего города ждет танцевальный флешмоб, который пройдет на площади напротив Арбата.

«Может, кому-то захочется танцевать, встряхнуться. Все движения будут простые, будем повторять вместе, чтобы было весело»,- пообещали организаторы.

Флешмоб женственности пройдет 1 августа напротив каскадной площади в 19:00. Организаторы попросили участниц не опаздывать, потому что для них будет приготовлен маршрут.

Желаем всем зарядиться хорошим настроением, не только участницам, но и тем, кто увидет этих прекрасных девушек в центре Караганды!