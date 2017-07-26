Замруководителя управления доходов Жезказгана лишили водительских прав

Заместителя руководителя управления государственных доходов Жезказгана Асыла Альсейтова лишили водительских прав на 3 года, передает Today.kz.

Как показала экспертиза, Асыл Альсейтов управлял Audi A6 в состоянии легкой степени опьянения. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 608 КоАП.

Альсейтов свою вину не признал, заявил об ошибке эксперта. Суд лишил его права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Кроме того, на заседании Совета по этике департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции принято решение обратиться с рекомендацией в департамент госдоходов Карагандинской области о привлечении Асыла Альсейтова к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.