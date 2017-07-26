Заместитель главы дипломатической миссии США приехал в Караганду

Вчера в Караганду приехал заместитель главы дипломатической миссии США Джон Марк Поммершайм, а уже сегодня он отправился на велопрогулку по городу, передает novoetv.kz.

Кого мы представляем себе, когда слышим «дипломат»? Человека серьезного, даже хмурого, в костюме и с портфелем. На деле все оказалось по-другому. Нас встретил доброжелательный открытый мужчина, в шортах и с велосипедным шлемом. Этот факт вызвал улыбку и настроил беседу на доверительный лад.

Джон Марк Поммершайм приступил к обязанностям заместителя главы дипломатической миссии США в августе 2015 года. До недавнего времени господин Поммершайм занимал должность директора управления по делам Кавказа и региональных конфликтов при Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США. В его обязанности входило курирование вопросов, касающихся двусторонних отношений между США и Арменией, Азербайджаном и Грузией.

У Казахстана с США очень динамичные отношения. На данный момент два государства проводят много совместных работ. Например, всем известные программы по обмену и даже проекты по борьбе с терроризмом. По словам господина Поммершайма, у Казахстана и США — стратегическое партнерство.

Приезд в шахтерскую столицу представителя дипмиссии США можно назвать ознакомительной поездкой. Вчера дипломат нанес официальный визит в акимат города, а сегодня после велопрогулки будет встреча с выпускниками программ по обмену. Кроме этого, Поммершайм посетит музеи Карагандинской области — экологический и Карлаг, который находится в поселке Долинка. Эти визиты необходимы для того, чтобы показать гостю, как развивается наш регион и что необходимо для укрепления совместной работы и сотрудничества между нашими странами.

«Мы должны быть открыты к новой работе, к новым проектам. Мы должны хорошо общаться с людьми и найти способ разрешения проблем — через диалог, через общение — и учесть разные мнения», — поделился дипломат.

По улицам города господин Поммершайм прокатится вместе с карагандинцами — путешественником Виталием Шуптаром и советником акима по связям с общественностью Русланом Телегиным. Сопровождающие покажут гостю достопримечательности города и расскажут их историю.

Американский дипломат очень любит спорт. Катается на велосипеде он уже больше 30 лет и любит велоприключения, о чем ярко свидетельствует его шлем. В Астане Джон каждый день ездит на работу на велосипеде, даже зимой. Транспорт подготовлен к суровым казахстанским зимам — у него есть шипованные шины. На вопрос, как же он проезжает путь до работы зимой, ответил: « У природы нет плохой погоды , есть только плохая одежда».

Джон Поммершайм пока успел увидеть только небольшую часть Караганды.

«Я всегда слышал, что люди в Караганде очень интеллигентные. Вот это — дух города. Я могу сказать, что за короткий срок я почувствовал, что действительно в общении с людьми такой дух приятный, что люди общительные, что они интеллигентные», — поделился своими впечатлениями о городе господин Поммершайм.

Господин Поммершайм отметил, что в его работе самое интересное — это общение с людьми.

«Когда ты работаешь дипломатом, ты никогда не знаешь, чем конкретно ты будешь занят. У нас иногда срочно возникают вопросы, которые надо решить, или делегация приезжает из США, поэтому приходится часто на ходу решать свои проблемы. Но мне нравится моя работа в том плане, что вот, например, вчера мы побывали в центре спорта господина Головкина, а сегодня мы покатаемся на велосипеде — вот такие вещи имеют прямой контакт с культурой страны, и это самое интересное», — сказал в заключении заместитель главы дипломатической миссии США Джон Марк Поммершайм.

Зачастую мы смотрим на чиновников сквозь призму их работы и должности, но иногда так важно и приятно увидеть в них что-то простое, близкое каждому.