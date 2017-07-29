Закрытие Международного кинофестиваля «Евразия» (Фото и Видео)

Вчера, 28 июля, в Астане прошло закрытие XIII Международного кинофестиваля «Евразия», передает novoetv.kz.

Международный кинофестиваль «Евразия» – крупнейший кинофорум Центральной Азии, аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).

Основными задачами фестиваля являются: поддержка киноиндустрии в Казахстане, повышение интереса к киноискусству у зрителей всех возрастных категорий и создание платформы для плодотворного сотрудничества между Азией и Европой.

Этот фестиваль основан в 1998 году в Казахстане. Обычно он проходит в Алматы, за исключением V и XIII изданий, которые состоялись в столице республики — Астане. С 2010 года мероприятие проводится ежегодно.

В церемонии закрытия кинофестиваля приняли участие: министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, президент Национальной академии кинематографических искусств и наук Айман Мусахаджаева, американский актер театра и кино, сценарист, продюсер, кинорежиссер, двукратный номинант на премию Оскар Джон Малкович, российский актер театра и кино Егор Бероев, депутат кыргызского парламента, кинорежиссер, продюсер Садык Шер-Нияз, директор Центра кинематографии Грузии Зураб Магалашвили, российская актриса Софья Каштанова, творческая интеллигенция и молодежь.

«Я уже с 2010 хожу на этот фестиваль как участник. «40-я дверь» была у меня, потом в 2015 году я с фильмом «Набат» участвовал. И наш фильм тогда получил награду за лучшую режиссуру и за лучшую актрису. Здесь у меня много друзей. Я очень люблю Казахстан и фестиваль «Евразия». Я себя здесь ощущаю себя прекрасно. Большое спасибо тем людям, которые выбирали хорошие фильмы, и нам легче было выбирать из них. Естественно, были и слабые фильмы, но в основном — хорошие фильмы, которые нам было интересно смотреть. Я сам снимаю авторское кино, и у меня всегда интерес к авторским фильмам. Меня всегда это интересует. Почему? Потому что мы всегда думаем, как обновить киноязык, и когда я вижу фильмы, которые хотят сказать что-то новое — это для меня интересно», — поделился с нами азербайджанский режиссер Эльчин Мусаоглу, который в 2017 году вошел в состав жюри кинопремии.

Для всех участников торжественного закрытия состоялся праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

А в завершении вечера зрителям показали фильм знаменитого французского режиссера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» на казахском языке.

Победители XIII Международного кинофестиваля «Евразия»:

Основной конкурс

Гран-при — Фильм «Оралман» (Казахстан)

Лучшая режисерская работа — Режисер – Актан Арым Кубат (фильм «Кентавр», Кыргызстан)

Лучшая женская роль — Ия Шуглиашвили (Фильм «Моя счастливая семья», Грузия)

Лучшая мужская роль — Гурбан Исламов (Фильм «Гранатовый Сад», Азербайджан)

Специальный приз жюри — Фильм «Гранатовый Сад» (Азербайджан)

Специальный приз жюри — Фильм «Путевая станция» (Вьетнам)

Фипресси

Главный приз — Фильм «Аритмия» (Российская Федерация)

Нетпак

Приз НЕТПАК — Фильм «Кентавр» (Кыргызстан)

Конкурс короткого метра

Гран-При — Анимационный фильм «Ит» (Казахстан)

Диплом специальное упоминание жюри — «Заплыв» (Кыргызстан)

Первые гости, которые прошли по красной ковровой дорожке.



Специальный гость фестиваля — российский актер Егор Беров. Известен по ролям в фильме «Турецкий гамбит» и «Адмиралъ».

