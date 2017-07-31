За сколько дней можно получить разрешение на экскурсию по Байконуру?

Записаться на экскурсию по «Байконуру» в период проведения EXPO 2017 туристы могут в четыре раза быстрее, передает телеканал «Хабар 24».

В турпакет входит посещение города, экскурсия по музею космодрома, кроме того, туристы могут стать свидетелями запуска ракеты. Такое разрешение стали выдавать всего за 10 дней. Оно дается с согласия «Роскосмоса».

С российской госкорпорацией работают казахстанские туроператоры. В Алматы таких фирм шесть, в Астане – одна, еще две расположены на территории самого Байконура.

«В специальный туристический пакет входит посещение города Байконур, экскурсия в музей космодрома, посещение дома, где жил Юрий Гагарин. Туристы могут стать свидетелями запуска ракеты. Главное — рассчитать все по времени, чтобы их поездка совпадала с очередным запуском», — сообщил исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства и туризма Кызылординской области Галымжан Мустафаев.