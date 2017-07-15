Хор Турецкого в Караганде (Фотоотчет)

Команда Novoetv.kz побывала на «Празднике Песни 2» и готова поделиться с вами впечатлениями!

Два часа живой музыки слушала вся Караганда вчера, 14 июля. Из самого центра города звучали хиты из кинофильмов и эстрады. Тысячи карагандинцев пели вместе Хором Турецкого. Никто не остался без внимания артистов! А некоторым повезло больше остальных: они могли пожать руку любимому исполнителю и даже спеть вместе с ним!

К чему слова? Лучше все увидеть! Смотрите наш фотоотчет!

А еще вас ждет интервью с Михаилом Турецким! Следите за анонсами на сайте и в наших группах в социальных сетях.