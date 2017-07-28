ХК «Сарыарка» обыграл «Дубницу»

Карагандинцы крупно обыграли «Дубницу» в товарищеском матче, передает sports.kz.
В контрольном матче в рамках учебно-тренировочных сборов карагандинская «Сарыарка» одержала уверенную победу над «Дубницей».
«Дубница» — «Сарыарка» 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
Шайбы:
1:0 — 10:00 Клюка. В равенстве
1:1 — 11:20 Фахрутдинов (Поляков). В равенстве
1:2 — 11:28 Назаркин. В большинстве
1:3 — 24:07 Наместников (Данилов). В большинстве
1:4 — 34:41 Поляков (Борисевич). В равенстве
1:5 — 41:15 Ковалёв. В большинстве
1:6 — 49:34 Ковалёв. В равенстве
Вратари: Кутеж — Бородуля 00:00 — 53:40, Енюшин 53:40 — 60:00.