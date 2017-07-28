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ХК «Сарыарка» обыграл «Дубницу»

Корреспондент 28 минут назад Комментировать 1

Карагандинцы крупно обыграли «Дубницу» в товарищеском матче, передает sports.kz.

В контрольном матче в рамках учебно-тренировочных сборов карагандинская «Сарыарка» одержала уверенную победу над «Дубницей».

«Дубница» — «Сарыарка» 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Шайбы:

1:0 — 10:00 Клюка. В равенстве

1:1 — 11:20 Фахрутдинов (Поляков). В равенстве

1:2 — 11:28 Назаркин. В большинстве

1:3 — 24:07 Наместников (Данилов). В большинстве

1:4 — 34:41 Поляков (Борисевич). В равенстве

1:5 — 41:15 Ковалёв. В большинстве

1:6 — 49:34 Ковалёв. В равенстве

Вратари: Кутеж — Бородуля 00:00 — 53:40, Енюшин 53:40 — 60:00.

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Автор: Корреспондент

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