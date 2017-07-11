Хитом YouTube стало видео из заброшенного ангара в Казахстане (Видео)

Авторам видео удалось попасть в заброшенный ангар на космодроме Байконур и снять там видео-блог, передает tengrinews.kz.



Европейские блогеры проникли в ангар, являющийся одним из заброшенных. В нем расположены два космических шаттла советской эпохи.

«Это самое безумное и опасное приключение, которое случалось с нами за все время», — говорят блогеры.

Также в своем блоге они сообщили, что 30 процентов всего отснятого материала повреждено.

За несколько дней видео собрало свыше 370 тысяч просмотров. Чтобы не быть замеченными, интернет-исследователи проникли на объект поздно ночью. Также им пришлось избегать встреч с охраной космодрома.

В ангаре блогеры обнаружили прототипы космического корабля «Буран». Данные прототипы-последние артефакты советской космической программы «Энергия-Буран», которая стартовала в 1973 году и прекратила свое существование в 1993 году. В 2002 году, единственный введенный в эксплуатацию, «Буран» был потерян в монтажно-испытательном корпусе Байконура, во время обрушения крыши.