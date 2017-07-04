Выбраны лучшие товары Карагандинской области

1 июля в Центральном парке Караганды состоялся ежегодный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана». Заявки на участие в конкурсе подали 87 местных производителей.

Конкурс «Лучший товар Казахстана» — это ежегодный смотр достижений отечественного бизнеса, являющийся авторитетным и масштабным событием. В разные годы лауреатами республиканского конкурса становились передовые предприятия Карагандинской области: ТОО «Ютария», заводы «REN-Milk» и «Бидай Нан», ТОО «Ast Etalon Crown», ТОО «Карат» и «Казцентрэлектропровод», и другие.

Региональный конкурс-выставка проводится по трем номинациям: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения», «Лучшие продовольственные товары». В конце июля в Астане в рамках международной выставки Экспо-2017 с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пройдет республиканский конкурс, куда отправятся 9 победителей от Карагандинской области.

В номинации «Лучшие продовольственные товары» приняли участие 18 предприятий области. Победителем в номинации стало ТОО «Сарырқа нан Қарағанды». Диплом II степени вручен производителю мороженого ТОО «Айза», а третье место – компании «Дедов», производителю колбасных изделий и мясных деликатесов.

В номинации «Лучшие товары для населения» приняли участие 35 предприятий области. Они обеспечивают стабильно высокое качество продукции, завоевали заслуженную любовь потребителей. Обладателем звания «Лучший товар для населения» стало ТОО «Сантехпром». История предприятия началась в 1956 году. Сегодня ТОО «Сантехпром» является одним из крупнейших заводов по производству продукции санитарно-технического назначения, широко применяемой в быту. Второе место присуждено темиртаускому ТОО «Швейная фабрика «Фортуна», а третье – ТОО «ALIAN-paint», производителю лакокрасочной продукции.

В номинации «Лучшие товары производственного назначения» приняло участие 34 предприятия области. Дипломом I степени было награждено ТОО «Энергосистемы ЭЛТО». ТОО «Энергосистемы ЭЛТО» работает с 1963 года и является отечественным товаропроизводителем электротехнической продукции на энергетическом рынке Казахстана. На предприятии имеется мощная производственная база, которая производит более 400 наименований продукции. Второе место в номинации присуждено ТОО «Арселор Миттал Темиртау», третье – ТОО «Казцентрэлектропровод», производителю продукции для сетей телекоммуникаций, электроэнергетики, а также железнодорожной автоматики и телемеханики.

По традиции в рамках конкурса присуждается приз акима области за достижения в области качества. В этом году за высокие достижения в области качества в Республике Казахстан было награждено лучшее предприятие ТОО «Бёмер Арматура». Завод ТОО «Бёмер Арматура» был построен мировым лидером по производству шаровой запорной арматуры — компанией «Бёмер Арматурен», которая является немецким семейным предприятием, поставляющим свою продукцию в 37 стран мира для всех сфер промышленности. Помимо основных, бизнес-сообщество, государственные органы и ассоциации учредили собственные номинации.

В номинации «Лучший налогоплательщик» победила компания «Нәтиже» сүт фабрикасы». Компания создана в 1999 году, и сейчас только по Караганды у компании 12 фирменных отделов. Каждый день десятки тонн свежей продукции «Нәтиже» доставляется по всей Карагандинской области, во все города-спутники и все райцентры, а также Экибастуз, Павлодар и Астану.

В номинации «За личный вклад в развитие МСБ» бизнес-сообщество региона наградило Гульнар Курбанбаеву, человека, чье имя ассоциируется с понятием «Бизнес в Караганды». Гульнар Курбанбаева является исполнительным директором Ассоциации предпринимателей области, активно отстаивает интересы бизнеса в консультативно-совещательных органах при государственных организациях уже много лет.

Лучшим СМИ для бизнеса стала газета «Новый вестник». Специальная номинация «Business-Жаршы» учреждена для развития сотрудничества бизнеса и журналистики. Городская газета, ставшая одним из главных источников актуальной информации о жизни не только Караганды, но и области, активнее всех освещала проблемы бизнеса и предпринимателей.

В номинации Лучшее социально-ответственное предприятие победило ТОО «Казпласт», производитель лучших детских площадок. Компания уже давно получила признание как социально-ответственный бизнес – активно помогает благоустраивать дворы для детей. Игровые площадки из экологически чистых материалов, из пищевого полиэтилена, изготовленные на предприятии установлены во многих дворах Карагандинской области.

Республиканский конкурс «Лучший товар Казахстана» состоится 28-30 июля в Астане. Туда съедутся 144 компаний со всего Казахстана – победители региональных конкурсов-выставок. В это же время пройдут еще 2 крупных мероприятия с участием отечественных товаропроизводителей – «Сделано в Казахстане», организуемый АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и III Форум отечественных товаропроизводителей «Ұлы дала елі», темой которого станет «Закупки, сбыт, торговля, экспорт».

Целью проведения форума является улучшение взаимодействия между производителями отечественного товара и их потребителями, с целью усиления их взаимодействия и выработки позиции бизнеса по актуальным вопросам сотрудничества.

В рамках мероприятий на выставки будут приглашены 30 ретейлеров и оптово- закупочных компании соседних стран, национальные компании – самые крупные покупатели отечественной продукции. Кроме этого, для предпринимателей-участников выставки будут организованные встречи В2В и мастер-классы по продвижению своей продукции.

Пресс-служба Палаты предпринимателей Карагандинской области