Веселый мультфильм ко Дню столицы появился в Сети

Мультфильм ко Дню Астаны появился в Сети, передает tengrinews.kz

Очередная серия мультипликационного фильма «Сәлем саған, туған жер!» была опубликована в Сети Facebook

В коротком музыкальном ролике казахстанскую столицу с 19-летием поздравляют врачи, ученые, рабочие промышленных предприятий Усть-Каменогорска, агашка из столицы, земляки из-за границы и известные уроженцы Казахстана.

«От семейных, неженатых, атлетичных и пузатых, от рабочих Устькамана, Хипстеров и оралманов, представителей науки и ребят из Майкудука», — говорится в веселой песне.

Отметим, ранее были опубликованы мультфильмы, посвященные «агашкам» и гостеприимству в Казахстане. Мультипликационный сериал «Сәлем саған, туған жер!» выпустил Фонд Первого Президента РК.

Авторы подчеркивают размер государства, различия в климате в разных регионах страны, особенности менталитета местного народа — любовь к боксу и гостеприимство. Кроме того, поднимается проблема «агашек», которых, к слову, привлекают к ответственности за их правонарушения. Рассказывают авторы мультфильма и о казахстанских апашках, которые умеют «смачно целовать», и о том, как местные жители под вечер спать ложатся.