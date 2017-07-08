В Жезказгане показали спектакль, посвященный столице

Спектакль под открытым небом жезказганский театр посвятил Астане, передает МИА «Казинформ».

Казахский музыкально-драматический театр имени Серке Кожамкулова подарил горожанам спектакль «Следы моей истории»-«Тарихымның таңбасы».

«Мы показали историю нашей страны в разные периоды развития — начиная с казахского ханства до нынешних дней. Около тысячи горожан стоя смотрели театрализованное представление, сопровождая аплодисментами», — говорит художественный руководитель театра, заслуженный деятель Казахстана Досжан Жанботаев.

«Спектакли с таким качественным содержанием помогают правильно воспитывать подрастающее поколение. Я увидела в этом представлении национальный код, о чем довел до казахстанцев Глава государства в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания. В современном мире в эпоху глобализации национальный код имеет особенное значение для нашего населения. Если мы сумеем дать правильное воспитание и показать верное направление подрастающему поколению, то нация духовно обновится», — поделилась педагог Гульмира Ахмедьянова после просмотра спектакля.

Этот театр существует уже 45 лет. Там работают: один народный артист Казахстана, заслуженный деятель Казахстана, два заслуженных артиста, четверо обладателей ордена «Құрмет белгісі» и медали «Ерен еңбегі үшін».