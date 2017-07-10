В Темиртау завершаются ремонтные работы на двух автодорогах

В Карагандинской области по инициативе главы региона Ерлана Кошанова в 2017 году усилия сосредоточились на ремонте автодорог.

Благодаря поддержке Правительства РК финансирование из республиканского бюджета на эти цели увеличилось в разы — с 900 млн до 4,5 млрд тенге. По области в этом году будет приведено в порядок около 600 км дорог. Масштабные ремонты сейчас идут на международных трассах, а также в Караганде, Темиртау, Балхаше, Жезказгане и Сатпаеве.

Темиртауские дороги не ремонтировались больше десяти лет. Ездить по ним стало невозможно. В 2017 году на средний ремонт городских дорог и внутриквартальных проездов выделили больше 2 млрд тенге — в 6 раз больше, чем в прошлом году.

Целевой трансферт из областного бюджета составлял 1 млрд тенге, а с учетом экономии по госзакупкам уменьшился на 213,7 млн тенге. Остальная сумма — это средства городского бюджета. По результатам конкурсов распределились заказы на общую сумму 1,8 млрд тенге. Сэкономленные средства решили направить на дополнительные ремонты.

В Темиртау планируется отремонтировать около 50 км автодорог. Работы идут на 10 участках. Охвачено 2 проспекта — Республики и Металлургов; 4 улицы — Степана Разина, Чернышевского, Байсеитовой и Амангельды; автодороги Западной промзоны и внутриквартальные дороги Восточной части Темиртау.

Задействовано 8 подрядных организаций. По графику все ремонты необходимо завершить до осени. Как сообщили в акимате города, на двух участках — на улице Чернышевского и в Старом городе — работы близятся к концу.

За качеством ремонтных работ следят депутаты маслихата и члены Общественного совета. С целью контроля регулярные объезды проводит аким города Галым Ашимов. Подрядчики, к которым были претензии, перекладывали асфальт заново.

Критические замечания в адрес подрядчиков звучали и на совещании в городском акимате. Главное требование — чтобы выделенные немалые деньги были потрачены эффективно, с пользой.