В Сарани прошло открытое первенство по велоспорту

Мероприятие, приуроченное к ЭКСПО-2017, происходило с 10 по 11 июля на объездной автотрассе города Сарань.

55 участников состязались в два этапа. В первый день прошла индивидуальная гонка на 4 км., а во второй участники объединились в команды, чтобы пройти дистанции в 40 и 60 км.

В целях обеспечения безопасности соревнований, спортсменов сопровождали машины местной полицейской службы, а так же дежурила бригада скорой помощи Управления здравоохранения Карагандинской области.

Победителями в индивидуальной гонке стали:

Среди девушек — Абильдинова Меруерт (ОСДЮШОР велоспорта);

Среди юношей 2000 г.р. и старше – Исмагилов Мунир (ОСШИОСД);

Среди юношей 2001-2002 г.р. – Бикенов Александр (ОСШИОСД);

Среди юношей 2003-2004 г.р. –Жагиппаров Влад (СДЮШОР г.Сарань);

Среди юношей 2005 г.р. – Гейд Максим (СДЮШОР г.Сарань).

Победители соревнований награждены призами, медалями и грамотами, а призеры медалями и грамотами отдела ФКиС Караганды.