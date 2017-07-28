В Казахстане запущен сайт «горячей линии» по вопросам религии

В Казахстане запущен официальный сайт «Горячая линия 114», который осуществляет онлайн-консультирование граждан, передает 24.kz.

«Горячая линия 114» реализуется при поддержке Министерства по делам религий и гражданского общества совместно с Ассоциацией центров исследования религий.

Проект дает возможность оказания профессиональной и своевременной помощи гражданам по вопросам религии. Специалисты по телефону и в онлайн-режиме на сайте ответят на любые вопросы граждан на тему религии, смогут оказать психологическую помощь пострадавшим от деструктивной религиозной деятельности. Доступно 2 языка для диалога — казахский и русский.

«Горячая линия 114» – единственная в своем роде инициатива не только в Казахстане, но и на пространстве СНГ.

На сайте размещена актуальная информация о государственной политике в сфере религии, интервью и комментарии экспертов.

Отметим, за последние три месяца текущего года (с 1 апреля по 31 июня 2017 г.) специалистами «Горячей линии 114» рассмотрено более 144 обращений. Наибольшее число обращений поступило из Карагандинской, Алматинской, Южно-Казахстанской и Актюбинских областей.

Специалисты отмечают, что в разы увеличились обращения граждан, касающиеся вопросов ислама. Больше всего обратившиеся интересовались вопросами ношения хиджаба и платков, совершения намаза, поста «Ораза», а также вопросом развода супругов в исламе.

Консультирование ведется бесплатно и конфиденциально! Звонки принимаются с городского телефона по номеру «114». Дополнительно принимаются звонки (сообщения, иные сведения, содержащие фото/видео материалы) по WhatsApp на номер: +7 777 0000 114, а также онлайн на официальном сайте www.114.kz.