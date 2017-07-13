В Казахстане ожидается похолодание и осадки

На территорию Казахстана продолжает поступать прохладный и влажный воздух с побережья арктических морей. Поэтому в большинстве областей республики ожидается понижение температуры, передает Казгидромет.

В большинстве областей республики в прошедшие сутки местами прошли грозовые кратковременные дожди, и температура воздуха стала на 2-5ºС ниже климатической нормы. Лишь на юго-востоке и востоке республики она была выше нормы, но уже без 40-градусной жары.

В предстоящие трое суток на территорию республики продолжат поступать воздушные массы с севера, в связи с чем на большей части Казахстана ожидаются дожди, грозы, местами град, сильный порывистый ветер и температура воздуха ниже нормы на 3-5ºС.

В Астане 13 июля ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный 9-14, временами 15-20 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +19+21°С.

В Алматы будет наблюдаться переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +27+29°С.

В Акмолинской области переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер 9-14, местами с порывами до 15-20 м/с, местами возможен град, дневная температура будет в пределах +20…+22°C, на севере области +16…+19°C, ночная +12…+15°C.

В Карагандинской области временами дождь, гроза ветер 9-14, при грозе с порывами до 18 м/с, днем ожидается +20…+23°C, ночью +13…+16°C на юге области дневная температура составит +23…+25°C, ночная +12…+15°C.

В Северных регионах Казахстана ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, порывистый ветер, местами град.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, временами небольшой дождь, гроза, возможен град, ветер 9-14, с порывами до 15-20, местами 23 м/с, температура днем составит +18…+21°C, ночью +12…+15°C.

В Костанайской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер 9-14, с порывами до 15-20 м/с, днем ожидается +20…+23°C, ночью +11…+14°C.

В Павлодарской области переменная облачность, временами дождь, гроза, местами возможен град, ветер 9-14, с порывами до 18 м/с, днем ожидается +20…+23°C, ночью +15…+17°C.

В Восточном Казахстане ожидается переменная облачность, временами кратковременный дождь, местами гроза, при которой ожидается порывистый ветер, дневная температура будет в пределах +23…+25°C, местами +25…+27 C, ночная температура составит +14…+17°C.

В южных областях республики ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза.

В Алматинской области переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, дневная температура будет в пределах +29…+32°C, ночная +21…+24°C, на севере области днем ожидается +26…+29°C, ночью +17…+19°C.

В Жамбылской области переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град, ветер 9-14, с порывами до 15-20, местами 23-28 м/с, температура днем составит +26…+30°C, ночью +19…+22°C.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днем ожидается +29…+32°C, ночью +20…+23°C.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков, местами ветер 9-14 м/с, днем ожидается +28…+31°C, ночью +19…+21°C.

В Западных регионах Казахстана переменная облачность, на большей территории без осадков, порывистый ветер. Лишь в Актюбинской области переменная облачность, временами дождь, гроза, при которой ветер усилится до 15-20 м/с, днем ожидается +21…+24°C, ночью +12…+14°C.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с, температура днем будет в пределах +22…+25°C, ночью +12…+14°C.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков, ветер до 9-14 м/с, температура днем составит +26…+29°C, ночью +15…+17°C.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков, местами порывистый ветер, днем ожидается +24…+27°C, ночью +19..+22°C.