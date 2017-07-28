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В Казахстане будет доступен бесплатный антивирус «Лаборатории Касперского»

Корреспондент 7 часов назад Комментировать 9

В Казахстане вскоре будет доступен бесплатный антивирус. Официальная информация об этом вышла в блоге руководителя компании «Лаборатория Касперского».

В пилотном режиме антивирус уже был распространен в России, Украине, Белоруссии, Китае, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, где разошелся тиражом в несколько миллионов экземпляров. Планируется, что в скором времени новый продукт компании станет доступным во всех странах мира.

Бесплатно распространяться будет специально разработанная версия антивируса Kaspersky Free. Программа предоставляет «защиту первой необходимости», для доступа к расширенному функционалу всё-таки придется приобрести платную версию.

«Впрочем, бесплатным антивирусом мы целим вовсе не в рыночную долю, а в улучшение общего уровня защищенности в Интернете и развитие технологий. Поздравляю и благодарю всех пользователей за участие и помощь в этой непростой миссии», — сообщил Евгений Касперский.

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Автор: Корреспондент

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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