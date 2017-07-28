В Казахстане будет доступен бесплатный антивирус «Лаборатории Касперского»

В Казахстане вскоре будет доступен бесплатный антивирус. Официальная информация об этом вышла в блоге руководителя компании «Лаборатория Касперского».

В пилотном режиме антивирус уже был распространен в России, Украине, Белоруссии, Китае, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, где разошелся тиражом в несколько миллионов экземпляров. Планируется, что в скором времени новый продукт компании станет доступным во всех странах мира.

Бесплатно распространяться будет специально разработанная версия антивируса Kaspersky Free. Программа предоставляет «защиту первой необходимости», для доступа к расширенному функционалу всё-таки придется приобрести платную версию.