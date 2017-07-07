В карагандинском «Шахтере» появится новый игрок

«Шахтер» подпишет контракт с чешским защитником, передает Sports.kz.

Вчера, 6 июля, в Караганду для подписания контракта с «Шахтером» прибыл чешский защитник Якуб Хлебоун.

32-летний футболист играет в центре обороны, известен по выступлениям за пражскую «Спарту», «Ксаверов» и «Градец-Кралове».

В Казахстане выступал за уральский «Акжайык», в котором в сезонах 2014-15 провел 58 игр и забил 8 мячей, а также павлодарский «Иртыш» (8-0).

Последние три года Хлебоун провел в чешском «Градец-Кралове». В свое время выступал за сборную своей страны до 19 лет.