Хор Турецкого даст бесплатные концерты в Карагандинской области

Бесплатные концерты пройдут в Караганде, Жезказгане, Балхаше и Сатпаеве.

Хор Турецкого 14 июля выступит с бесплатным концертом на набережной в карагандинском Центральном парке. Начало в 19.00.

Концертная программа коллектива называется «Праздник песни». В неё войдут знаменитие хиты, которые зрители смогут исполнить вместе с артистами. Кроме этого Хор Турецкого обещает исполнить песню на казахском языке.

Следующем городом, где выступят артисты будет Жезказкан. Туда «Праздник песни» приедет 15 июля, а 16 июля концерт пройдет в Балхаше.

Завершает свой тур Хор Турецкого по Карагандинской области в Сатпаеве 27 июля.

В прошлом году «Праздник песни» прошел в пяти городах Казахстана с огромным успехом. И поэтому, по многочисленным просьбам, в этом году Хор Турецкого вновь выступает в нашей стране. Концерты уже прошли в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Семее и Шымкенте.