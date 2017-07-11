В Карагандинской области усилят профилактику природных пожаров

Аким Карагандинской области поручил усилить профилактику природных пожаров.

В регионе сложилась сложная ситуация со степными пожарами. Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС, вопрос повышения безопасности обсуждался на заседании комиссии по ЧС.

«За истекший период в области произошло два лесных, 7 степных пожаров и 65 возгораний в сельской местности. В результате степного пожара в Улытауском районе погибли два человека», — сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента по ЧС Мурат Катпанов.

Наибольшее количество степных пожаров приходятся на Улытауский и Нуринский районы. Добровольные пожарные формирования стали меньше справляться с тушением возгораний. В очаги дополнительно направляют технику и силы пожарной службы.

«Добровольные пожарные формирования не оснащены в полном объеме оборудованием и имуществом. В области необходимо активизироваться по созданию пожарных постов», — сказал Мурат Катпанов и привел пример Жанааркинского района. Там из районного бюджета выделили 10 миллионов тенге на оплату труда добровольных спасателей, на приобретение 15 ранцевых огнетушителей и 14 мотопомп. Для базирования пожарного поста в селе Актау определено здание, закуплено пожарно-техническое вооружение. Департамент по ЧС выделил пожарный автомобиль, который после переоформления документов перейдет в ведение поста.

Аким области Ерлан Кошанов поручил усилить работу в этом направлении.

«Акимам городов и районов, руководителям государственных органов обеспечить неукоснительное исполнение плана мероприятий по пожароопасному периоду. Усилить профилактическую работу по предотвращению природных пожаров, при возникновении обеспечить их тушение в кратчайшие сроки», — сказал Ерлан Кошанов.

Всего в Карагандинской области действуют 756 добровольных противопожарных формирований с численностью свыше 11 тысяч человек. На вооружении имеются 18 пожарных автомобилей, 2 221 единица приспособленной техники, 59 пожарных мотопомп.