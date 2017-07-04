В Карагандинской области сельский аким спас ребенка

Аким поселка Керней Бухаржырауского района спас ребенка из колодца, передает МИА «Казинформ».

В колодец упал четырехлетний мальчик. Ребенок был одним из гостей на свадьбе в местном ресторане.

Как рассказал аким села Толеген Иргебаев, мальчик остался без присмотра взрослых. В этот момент глава района возвращался с работы. Услышав крики и плач, Толеген Иргебаев бросился к колодцу.

«Мальчик упал в открытый колодец. Я даже не мог предположить, что колодец такой глубокий, примерно пять метров», — рассказал аким поселка Толеген Иргебаев.

Чиновник спустился в колодец, упираясь ногами в стены колодца.

«Я ногами уперся о стыки колец. Самостоятельно поднять ребенка и выбраться на поверхность я не мог. Стал кричать, звать прохожих на помощь», — сообщил он.

На зов отозвалась девушка, которая привела к колодцу проходивших мужчин. Они вытащили акима и ребенка.

В медицинской помощи аким и ребенок не нуждались. Собственником открытого колодца является предприниматель, владеющий кафе.

«Вопрос с открытыми колодцами будем решать. Была беседа с предпринимателем, понимание проблемы есть», — резюмировал аким поселка Толеген Иргебаев.