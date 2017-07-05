В Карагандинской области растет число квартирных краж: в каких городах крадут больше

Из всех городов Карагандинской области лидером по числу квартирных краж является Караганда.

Проблему краж в квартирах обсудили в акимате Карагандинской области на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. По информации полиции, 71,6 процентов краж приходятся на три города — Караганду, Темиртау и Шахтинск. Там зарегистрировано более 4 400 квартирных краж.

Зачастую воры проникают в квартиры путем подбора ключей. Другой популярный метод проникновения в чужое жилище — отжатие пластиковых окон. По сведениям начальника местной полицейской службы департамента внутренних дел Карагандинской области Жалгасбая Жакаева, полицейские задержали группу домушников, которые в Казыбекбийском секторе областного центра вскрывали окна и проникали внутрь. Трое подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы.

Полицейские периодически патрулируют улицы города с целью профилактики квартирных краж. Разработана программа по противодействию кражам чужого имущества на 2015-2017 годы.

Выслушав информацию о работе полиции, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил усилить меры, направленные на защиту чужого имущества.

«Акимы городов не должны оставаться в стороне от этого вопроса. Следует предпринимать профилактические меры совместно с правоохранительными органами», — сказал Ерлан Кошанов.