В Карагандинской области проходит ОПМ «Безопасная дорога»

Про оперативно-профилактическое мероприятие » Безопасная дорога» novoetv.kz спросил у заместителя начальника МПС ДВД Карагандинской области подполковника полиции Арынова Олжаса.

Это мероприятие проходит в Карагандинской области с 12 по 14 июля.

«Заключается это ОПМ в том, чтобы за эти три дня мы могли бы водителей чуть-чуть вогнать в рамки. Потому что по итогам шести месяцев идет рост ДТП с летальным исходом на 18%», — рассказал Арынов Олжас.

Проверить автомобилистов сотрудники ГАИ могут в любое время суток. Это делается для того, чтобы выявить, в какое время дня совершается больше нарушений. Кроме этого, обращают внимание на день недели, когда совершено правонарушение и место. Конечно, в этом списке лидируют выходные дни и следующие после них понедельник и вторник. Если обращать внимание на время суток, то нарушений больше всего утром и вечером.

Если вас остановил сотрудник полиции, он должен показать служебное удостоверение и объяснить причину остановки. К тому же, водителю должны сообщить, если его остановили в рамках ОПМ «Безопасная дорога». По этой программе останавливают не только за нарушения: полицейский может просто проверить документы автовладельца.

После завершения ОПМ «Безопасная дорога» информацию обработают и проанализируют — посмотрят на работу подразделений.

«Тому, которое меньше всего сработало, дадим поручение, по каким позициям им нужно работать лучше»,— сказал заместитель начальника МПС ДВД Карагандинской области .

За один день проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» карагандинские полицейские выявили 684 нарушения правил дорожного движения и задержали 11 водителей севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Так, по статье 590 часть 7 за незаконное переоборудование к ответственности привлечены 2 водителя;

— за управление транспортным средством не прошедшим технический осмотра по статье 590 ч.9 – 8 водителей;

— за использование сотового телефона при управлении транспортным средством по статье 591 ч.1- 58 водителей;

-за превышение скорости движения по статье 592 ч.1 – 40 водителей;

-за неиспользование ремня безопасности – по статье 593 ч.1 – 94 водителей;

-нарушение правил маневрирования по статье 595 ч.1 – 38 водителей;

-выезд на полосу встречного движения – по статье 596 ч.3 – 4 водителя;

-проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора по статье 599 ч.1 – 3 водителя;

-не предоставлении преимущества пешеходам по статье 600 ч.1 – 13 водителей;

— управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по статье 608 ч.1 – 11 водителей;

-управление транспортным средством лицом, лишенным права управления по статье 612 ч.3 — 2 водителя;

— нарушение ПДД пешеходами по статье 615 ч.1 – 85 водителя.

У Местной полицейской службы ДВД Карагандинской области есть своя группа ВКонтакте, в которой вы можете задавать свои вопросы, а также присылать фото и видеообращения о нарушениях.