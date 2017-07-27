В Карагандинской области пройдут соревнования «Юный спасатель»

Областные соревнования «Юный спасатель» пройдут в Темиртау.

Соревнования пройдут на территории детского оздоровительного лагеря «Факел» в Темиртау 29 июля.

Участие примут команды, победившие в городских, районных сборах и соревнованиях юных спасателей, а также сборные из наиболее подготовленных школьников.

Цель этих соревнований — научить детей и подростков правильно действовать в экстремальных ситуациях.

Юные спасатели получат возможность реально оценить свои силы, знания и умения.

Соревнования спасателей включают несколько заданий, в том числе спасение на воде, поисковые работы, оказании доврачебной помощи, соблюдение правил дорожного движения и надевание средств индивидуальной защиты.

Для участников организуют выставку аварийно-спасательной техники и снаряжения КЧС МВД РК.