В Карагандинской области появятся солнечные и ветряные станции

Шесть солнечных и ветряных станций построят в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

В Карагандинской области разработана стратегия развития возобновляемой и альтернативной энергетики.

По словам заместителя акима области Анатолия Шкарупа, шесть станций будут созданы до 2020 года.

По данным пресс-службы акимата региона, Глава государства одной из стратегических задач обозначил развитие возобновляемой и альтернативной энергетики. До 2020 года доля использования альтернативных источников энергии должна превысить три процента от общего объема энергопотребления.

«Из шести станций три будут солнечными, мощностью от 40 до 100 МВт. Они будут располагаться в Сарани, Актогайском и Шетском районах. Также планируется построить две ветроэлектростанции мощностью 10 и 60 МВт в Каркаралинском районе и поселке Осакаровка. А в селе Курминское Абайского района будут вырабатывать энергию от биогазовой установки», — сообщил Анатолий Шкарупа.