В Карагандинской области подвели итоги ЕНТ

В Управлении образования подвели итоги Единого национального тестирования в Карагандинской области.

В этом году школу окончил 7 071 ученик. Из них 5 137 выпускников подали заявки на участие в ЕНТ, но фактически его сдали 4 855.

Семь призеров и победителей международных олимпиад были освобождены от тестирования. Еще 40 выпускников специализированных школ-интернатов поступили в Назарбаев Университет без сдачи ЕНТ.

В этом году в области 281 обладатель знака «Алтын белгi». Из них в ЕНТ приняли участие 256. У остальных уже есть гранты на обучение в казахстанских и зарубежных вузах.

Среди выпускников, участвовавших в ЕНТ, самый высокий результат — 134 балла — получили выпускник КТЛ № 3 из Жезказгана Думан Толеу и выпускник гимназии имени Сейфуллина в Сатпаеве Нурдаулет Нургали.

133 балла набрали выпускник школы имени Жамбыла — Амангельды Сарай, Нуржан Сулеймен из школы «Дарын» и Мади Амирхан из школы № 1 Жезказгана. 132 балла набрал выпускник школы имени Нурмакова — Исламбек Танабай.

Средний балл по Карагандинской области — 78,3.

Во время ЕНТ в области не было зафиксировано ни одного случая удаления выпускников из аудиторий или аннулирования результатов.

Напомним, что в этом году ЕНТ сдавали по новому формату. Оценивали не количество вызубренного материала, а функциональную грамотность школьников. Таким образом, составлять рейтинги городов и районов, исходя из величины среднего балла на ЕНТ, больше не будут.