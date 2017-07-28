Санаторий Жосалы

В Казахстане объявлено штормовое предупреждение из-за жары

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 9

В 10 областях Казахстана из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение. В карагандинском регионе местами воздух прогреется до плюс 43 градусов, сообщает РГП «Казгидромет».

28-29 июля в Карагандинской области местами столбики термометров поднимутся до 40-42 градусов. В воскресенье, 30 июля, температура будет чуть ниже, до 30 градусов со знаком плюс. ДЧС советует пить много воды и носить головные уборы.

На юге Казахстана сохранится жаркая погода. Так, 28-29 июля ожидается повышение температуры до 45 градусов. В Жамбылской и Алматинской областях будет около плюс 43 градусов.

28-29 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, 29-30 июля в Костанайской и Актюбинской областях температура воздуха составит плюс 40-43 градусов.

В связи с высоким температурным фоном в горах Алматинской области 28 июля сохраняется угроза схода селевых потоков.

Теги

Автор: Корреспондент

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

Читайте также

В Алматы пройдет фестиваль «Промзона #1″*

Промзона #1 – фестиваль андеграундной электронной музыки в уникальном формате Лондонских вечеринок 90-х годов, который …

Ваш комментарий очень важен

2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.