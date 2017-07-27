В Караганде запущен первый этап завода по утилизации автомобилей

26 июля в Караганде завершен первый этап строительства завода по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств ТОО «RecyclingCompany», сообщает Liter.kz со ссылкой на МИР РК.

Завод по утилизации ВЭТС полного цикла не имеет аналогов в Центрально-Азиатском регионе и является одним из крупнейших проектов в перерабатывающей отрасли Казахстана.

Проект экологический – направлен на защиту окружающей среды и охраны здоровья населения, предотвращение и сокращение негативного влияния в результате образования отходов.

За работой комплекса следит компьютерная система, которая при помощи интернета соединяется с диспетчерской службой компании Ing. BONFIGLIOLI (Италия) и в случае сбоев или неполадок может дать рекомендации по их устранению.

Шредерная установка итальянского производства «Bonfiglioli» позволяет утилизировать вышедшие из эксплуатации транспортные средства и перерабатывать металлолом. Производственная мощность шредерного комплекса составляет порядка 50 тысяч вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС). В час оборудование способно перерабатывать до 25 старых автомобилей.

Полное завершение строительства первого казахстанского завода по утилизации старых автомобилей запланировано на декабрь 2017 года. В рамках второго этапа предусмотрен ввод пирролизной установки, позволяющей довести глубину переработки до 98%.

Производство разместилось на специальной экономической зоне «Сарыарка» и создаст 70 дополнительных рабочих мест в регионе.