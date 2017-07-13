В Караганде за счет грантов МБРР отремонтируют школы

Гранты Международного банка реконструкции и развития на общую сумму 317 миллионов тенге получили пять школ в Караганде.

Конкурс проводил институт развития электроэнергетики и энергосбережения в Астане. Деньги выделены по проекту «Повышение энергоэффективности в Казахстане». Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, ремонт за счет этих денег сделают в школах № 17, № 82 в Октябрьском районе, № 23, № 66 и № 101 в районе имени Казыбек би.

Эти учебные заведения выбраны по результатам энергоаудита. Из семи грантов по республике пять достались Караганде. Договор обязывает смонтировать кровлю с утеплением, заменить деревянные окна на пластиковые, установить автоматизированный тепловой пункт и сделать теплоизоляцию.

В целом в Караганде начался ремонт в 48 школах. Строители сейчас работают в каждой третьей государственной организации образования. Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, всего в городе функционируют 130 школ. На ремонт учебных заведений выделен 1 миллион 300 тысяч тенге.

«По поручению акима области Ерлана Кошанова изучены все потребности организаций образования. Разработана программа по ремонту и благоустройству, а также по укреплению материальной базы школ. Она будет реализована поэтапно. На сегодня имеются проектно-сметные документации на сумму более 2 миллиардов тенге. Готовится проектно-сметная документация на 2018 год», — рассказала заместитель акима Караганды Ирина Любарская.

В частности, в 25 школах будет сделан капитальный ремонт, а в 23 — текущий. В первую очередь, уделяется внимание ремонту кровли и фасада. Производится замена окон на тройные стеклопакеты. В ряде школ ремонтируют отопительную систему.

По данным пресс-службы акимата, завершатся ремонтные работы до 15 августа. Госзаказы по итогам тендеров получили местные строители и фирмы из других регионов страны. Качество работ отслеживает комиссия, члены общественного совета и родительские комитеты.