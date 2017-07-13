В Караганде выпустят альманах со стихами жителей города

Литературная страничка ДК «Нового Майкудука» и творческая студия «Твой остров» выпустят альманах «Творческая Караганда».

Участие в проекте бесплатно. Ограничено лишь время — заявки принимаются до 30 июля.

«Ранее мы выпускали открытки со стихами карагандинцев. Теперь решили выпустить сборник. Поэты Караганды прислали так много стихов, что придется делать отбор лучших. Фотографии также приветствуются. Лучшие из них станут обложкой альманаха или иллюстрациями к стихам и прозе других авторов,«— сообщают организаторы.

Организаторы планируют выпускать сборник два-три раза в год, а распространять через книжные магазины и интернет.

По всем вопросам обращаться по телефону: 87013871906.