В Караганде прошло закрытие 86-го театрального сезона драматического театра

Седьмого июля в Караганде прошли торжественная церемония закрытия театрального сезона в русском драматическом театре имени Станиславского и премьера спектакля «Не всё коту Масленница» по Островскому, передает novoetv.kz

Закрытие 86-го сезона оказалось связано сразу с несколькими важными для театра событиями – семидесятилетием главного актера Ивана Сергеевича Немцева и получением престижного российского диплома «В поисках новой формы» за лучший экспериментальный спектакль.

«Диплом, скорее всего, повлиял больше не на судьбу театра, а на судьбу спектакля. С ним нас пригласили в Сербию. Но, к сожалению, фестиваль в Сербии совпадает с нашим выступлением на ЭКСПО, поэтому мы не сможем принять в нем участие», — поделилась с нами заведующая литературно-художественной частью Елена Сергеевна Нумерова.

На выраженные нами сожаления по поводу упущенной возможности познакомить сербов с карагандинским театром, добавила: «Скорее всего, мы примем участие в Ялтинском международном фестивале с этим спектаклем».

Именно со слов Елены Сергеевны началась торжественная церемония закрытия. Несмотря на жару, перед зданием театра собралась целая толпа поклонников. Выход каждого артиста был встречен бурными аплодисментами, а главному актеру Ивану Немцеву даже был вручен пакет с презентами. За 15 минут торжественного прохода по красной ковровой дорожке, которая тянулась, огибая памятник Станиславскому, прямо к парадному входу в театр, присутствующим представили труппу театра. Почетное право возложить цветы к памятники было предоставлено Федоренко Тэльме Александровне.

Первому предоставили слово руководителю театра — Дунаю Еспанову Амандыковичу, который кратко рассказал о том, каким был этот сезон и что он принес театру. Упомянул также и о прошедших гастролях по Карагандинской области, и об «амбициозных в хорошем смысле этого слова» планах на будущее.

«Будем продолжать традицию репертуарной политики, — пообещал Дунай. – Будем делать ставку на русскую классику. Конечно, в новом сезоне будут встречаться и произведения западной драматургии».

Говорил и о том, что театр будет соответствовать требованиям времени, будет не просто развлекать своего зрителя, но и вступать с ним в диалог. В особенности этому должен поспособствовать обновленный сайт, на котором любой может найти репертуар театра, следить за новостями, а также оставить свой отзыв.

«Театр – это живое общение. В наш динамичный век театр останется самым красивым, самым душевным, самым востребованным видом искусства», — подвел итог своей речи руководитель театра.

Потом держала слово режиссер-постановщик театра Александра Большакова.

«Хочется, чтобы вы видели нас не только на сцене, но и такими — радостными перед отпуском… Ещё пока плохо загоревшими, но такими счастливыми! Потому что сегодня у нас не только закрытие сезона, но и премьера спектакля, в котором Иван Сергеевич Немцев играет главную роль. Ему исполнилось 70 лет!».

Сам Иван Сергеевич отметил, что этот сезон принес ему сразу несколько замечательных ролей – купца Ахова в постановке «Не всё коту Масленица» и Сергея Борисовича в «Где? — В Караганде!». Закрытие сезона для него, в первую очередь, возможность «сорваться» на заслуженный отдых.

«В такую жару хочется полежать на пляже», — признался актер.

О планах на следующий сезон высказался коротко: «Работать». На вопрос о репертуаре, сказал, что это строжайший секрет, но слышал, что в планах «Дурочка» Лопе де Вега.

«Конкретно, что мы будем ставить, я пока не знаю и вряд ли кто-то скажет. Потому что все зависит от тех материальных возможностях театра и от режиссуры, которая может приедет к нам на постановку и что они нам привезут».

Напоследок Иван Сергеевич поделился мудростью командной работы с начальством.

«Я считаю, если ты хочешь что-то спросить и ты не согласен, нужно подойти к режиссеру и спокойно, приводя свои аргументы, поговорить. Я, например, стараюсь это делать сам. Режиссер видит, выполняю я ее рисунок или не ее».

И театральная труппа, и режиссер театра, кажется, готовы говорить часами о их родном театре и о Театре в целом.

На наш вопрос о том, выдержала ли система Станиславского проверку временем, Александра Большакова горячо ответила: «Про Станиславского хочу так сказать: «Кто бы там что ни придумал — весь мир работает по системе Константина Станиславского и Михаила Чехова. Авторские системы работают лишь там, где этот педагог — больше и нигде не работают».

В тридцатиградусную жару церемония закрытия 86 сезона в областном русском драматическом театре имени Станиславского прошла не только тепло, но и душевно.