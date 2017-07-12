В Караганде пройдет Высшая лига Чемпионата Казахстана по Регби — 7

В нашей области уже давно существует Федерация Регби, о которой в прямом эфире рассказали Кирилл Суенов — заместитель председателя областной федерации регби Карагандинской области и игрок — Петр Кошевец, передает novoetv.kz.

«Трус не играет в регби» — именно такие мысли возникли в голове, когда наши гости зашли в студию «Текс Радио». Два крепких парня рассказали ведущим, что это за игра и как пройдет чемпионат.



Так как «Три Товарища»- это утренняя программа, ведущие эфира начали разговор с завтрака спортсмена. Кирилл и Петр сказали, что утро спортсмена начинается с каши. Именно она заряжает регбистов энергией.

«Ну, футбол — это слишком простая игра. Регби включает в себя несколько видов: это борьба, бег, а по модному — кроссфит. Нагрузки идут не только, как в футболе — бег и ногой отбить мяч. Тут нужно иметь силу и выносливость», — рассказал Кирилл про свою стихию.

Кирилл в этом спорте восемь лет, а Петр — пять.

Когда парни рассказывали про Чемпионат, они упомянули цифру «7». Как оказалось, «Регби — 7 » — это олимпийский вид спорта.

Первый раз в такое регби сыграли в Бразилии. Особенности игры «Регби 7» — это когда на поле 14 человек, по 7 человек в команде. Интересный факт, что основатель этой игры — «Регби 15». Разница в цифрах: там играют 15 на 15 и два тайма идут по 40 минут каждый, а в «Регби-7» два тайма по семь минут.

«За эти 14 минут ты устанешь больше , чем если будешь играть 80 минут. Поле в размерах не уменьшается», — поделились спортсмены.

Самое главное правило в регби — пас игроки передают только назад. Смысл игры — занести мяч на территорию соперника, или, как говорят игроки, «заземлить». Недостаточно просто зайти на территорию соперника, нужно обязательно «заземлить», то есть положить мяч на землю.

Кирилл и Петр сказали, что регби часто путают с американским футболом. Именно его мы видим в зарубежных фильмах про подростков.

Чем же отличается регби от американского футбола?

— Регби зародилось в Англии в начале 19 века, а американский футбол — в Америке в середине 19 века.

— Поле для регби больше по всем параметрам, чем поле для американского футбола.

— Матч регби длится в общем 80 минут (классическая игра). Футбольный матч играется один час.

— Мяч для регби больше, тяжелее, более округлый и яркий. Мяч для американского футбола имеет специфическую шнуровку.

— Регбисты не носят защитного обмундирования, тогда как для игры в американский футбол используется специальная защитная экипировка.

— Пасы в регби вперед руками невозможны, а в американском футболе мяч не передается ногами.

— Силовые приемы в регби возможны только относительно игрока с мячом, в американском же футболе наличие мяча не имеет значения.

В Караганде регби существовало еще во времена Советского Союза. Многие карагандинские игроки входили в состав сборной КазССР. После развала СССР залы, где проходили тренировки по регби, закрылись.

Возродил карагандинское регби Петреков Олег — тренер Кирилла. Именно Олег создал Карагандинскую федерацию по регби:

«Это соревнование — чемпионат Казахстана, который пройдет в Караганде, для нас праздник. За многие годы это первый чемпионат в Караганде, а в Казахстане они проходят ежегодно».

Идею проводить чемпионат в Караганде обсуждали на общем заседании. Наш город выбрали для популяризации игры в шахтерской столице — многие у нас просто не знакомы с этой игрой.

В Караганде пройдет четвертый тур соревнований, но это еще не финал. Участие здесь примут 10 городов Казахстана, среди них 10 мужских команд и 6 женских. Конечно, игра регби больше развита на юге нашей страны, потому что там тренировки не прекращались и поле распада СССР.

Как будут выбирать победителя: в каждом туре между собой соревнуются все команды-участницы. В конце каждого тура они зарабатывают очки, которые суммируются. Победителя определят после заключительного, седьмого тура.

«Мы планируем войти в тройку. Для первого места у нас не хватает опыта. На первых местах — Талдыкорган и Алматы», — рассказали о своих планах спортсмены.

Мужская команда находится в Караганде, а женская — в Шахтинске. Спортсмены отметили, что девушек, которые играют в регби, знают лучше, чем их. Уж так сложилось, что прекрасный пол для этой игры — феномен, и их быстрее запоминают.

Чемпионата Казахстана по «Регби — 7» пройдет на запасном после стадиона Шахтер 16 июля и 17 июля. Начнется соревнование в 10:00 и продлится примерно до трех часов дня.

На этих соревнованиях примут участие такие команды как:

— «АзияСпорт» мужская и женская команды (город Алматы),

— «Олимп» мужская и женские команды (город Талдыкурган),

— «Каспий» мужская команда (город Актау),

— «Астана» мужская команда,

— «Павлодарский Государственного Университета им. Торайгырова» мужская команда (город Павлодар),

— Сборная Карагандинской области мужская команда,

— «Национальная Гвардия РК» мужская команда (город Караганда),

— «ДВД» мужская и женская команды (город Усть-Каменогорск),

— Костанайская область женская команда.

Кирилл и Петр пожелали всем здоровья, заниматься спортом и не бояться регби! А novoetv.kz желает нашим землякам занять только призовое место и своим примером доказать подрастающему поколению, что регби — спорт настоящих мужчин!