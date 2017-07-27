В Караганде пройдет акция «Дорога в школу»

«Дорога в школу» — благотворительная акция, которая начнется в нашем городе 1 сентября.

Цель акции — помочь детям из малообеспеченных семей, сиротам и оставшимся без попечения родителей подготовиться к учебному году. Для тех, кому нужна помощь и кто может ее оказать, в Управлении образования Карагандинской области открыли телефонную горячую линию.

Кроме этого, организаторы сказали, что пройдут благотворительные мероприятия, школьные ярмарки, открытие пунктов, в которых будут принимать одежду и ученические принадлежности в помощь малообеспеченным семьям.

Республиканская акция «Дорога в школу» начнется 1 августа и продлится до 30 сентября.

Телефон горячей линии — 41-22-88.