В Караганде появятся граффити, посвященные ЭКСПО-2017

Ежегодный конкурс граффити «Энергия лета» начинается в Караганде. На этот раз его решили посвятить Международной выставке ЭКСПО, которая проходит в Астане.

Ожидается, что среди конкурсантов будут художники из разных городов Казахстана, участники республиканских и международных выставок, в том числе алматинцы Ержан Танаев и Али Закир, а также райтеры из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

«В Караганде, как и во всех городах РК и стран СНГ, где попало рисовать не положено. Для того чтобы творчество уличных художников не становилось проблемой для коммунальных служб, ТОО «Қарағанды Жарық» предложило граффитистам вписать трансформаторные подстанции в среду современного динамичного города, проявить выдумку, фантазию и любовь к родному городу и рассказать ему о своих мечтах», — сообщает пресс-служба компании-организатора «Караганды Жарык».

Участники «Энергии лета-2017» будут расписывать стены трансформаторных подстанций, принадлежащих «Караганды Жарык». Энергопередающая компания проводит этот конкурс уже седьмой год подряд. За это время уличные художники украсили стены более 200 подстанций. На них появились фантазийные сюжеты, пейзажи, а также портреты известных личностей: Серика Сапиева, Геннадия Головкина, Тохтара Аубакирова, Юрия Гагарина и Батырхана Шукенова.

Конкурс начнется 1 августа и продлится до 31 августа.

На фото — работы участников конкурса прошлых лет