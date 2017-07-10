В Караганде появится клиника для детей с поражением нервной системы

Детский нейро-реабилитационный центр откроет в Караганде государство совместно с бизнесменами.

Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса, центр для детей откроется на базе детской городской больницы. Здание, в котором планируется открыть детское лечебное учреждение, бездействует.

Пустующее здание на территории детской городской больницы в настоящий момент выставлено на торги. Государственный объект будет передан в доверительное управление тому бизнесмену, который пожелает вложить деньги в открытие детского нейро-реабилитационного центра. В дальнейшем у него будет право выкупа объекта по истечении пяти лет.

«Детский центр планируется создать в рамках программы государственно-частного партнерства. Там будут лечиться детки с поражением центральной нервной системы», — сообщила Айжан Иса.

Подобный центр планируется открыть и в Жезказгане.

Передача медицинского объекта в доверительное управление частному лицу не влечет потерю влияния на его деятельность со стороны государства. Получение объекта в доверительное управление влечет для предпринимателя ряд обязанностей, одно из которых — сохранение гарантированного объема оказания бесплатной медицинской помощи.