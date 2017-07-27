В Караганде перекроют улицу Луначарского
Корреспондент
6 часов назад
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главное караганда объезд перекрытие дороги пришахтинск 2017-07-27
27 июля в Караганде будет закрыта для движения автотранспорта улица Луначарского в Пришахтинске.
Проезд перекроют от перекрёстка с улицей Методическая и до улицы Мелитопольской.
Автобусы и автомобили будут объезжать по улицам Методической, Ауэзова и Мелитопольской.
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