В Караганде перекроют улицу Луначарского

27 июля в Караганде будет закрыта для движения автотранспорта улица Луначарского в Пришахтинске.

Проезд перекроют от перекрёстка с улицей Методическая и до улицы Мелитопольской.

Автобусы и автомобили будут объезжать по улицам Методической, Ауэзова и Мелитопольской.