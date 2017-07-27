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В Караганде перекроют улицу Луначарского

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 5

27 июля в Караганде будет закрыта для движения автотранспорта улица Луначарского в Пришахтинске. 

Проезд перекроют от перекрёстка с улицей Методическая и до улицы Мелитопольской.
Автобусы и автомобили будут объезжать по улицам Методической, Ауэзова и Мелитопольской.

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Автор: Корреспондент

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