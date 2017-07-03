В Караганде открылась выставка, посвященная ЭКСПО-2017

В Карагандинском областном музее изобразительного искусства открылась новая выставка. Экспозиция собрана из фондов музея и посвящена ЭКСПО-2017. Посетители могут увидеть более 150 экспонатов.

Кураторы разделили эту выставку на две самостоятельные части — «Искусство Казахстана» и «Искусство Караганды». Экспозиция знакомит жителей и гостей города с казахским народным искусством. В частности, богато представлена юрта с ее убранством. Демонстрируется множество изделий, выполненных в национальной ковровой технике.

Первая часть экспозиции посвящена творчеству таких прославленных мастеров, как Абылхан Кастеев и Канафия Тельжанов, Сабур Мамбеев и Жанатай Шарденов, Айша Галимбаева и Гульфайрус Исмаилова, ставших первопроходцами в становлении реалистической школы изобразительного искусства.

Вторая часть экспозиции — декоративно-прикладное искусство, представленное на фоне живописных работ мастеров стран СНГ. Наиболее интересны изделия мастеров-стеклодувов и керамистов из Украины. Впечатляют расписные изделия — как образец народных промыслов России.

Выставка дает возможность представить все многообразие и богатство народного творчества. Выставка открылась 28 июня, посетить ее можно будет до середины сентября.